連日天氣晴朗，讓全台溫度不斷升高，連三天用電量持續刷新今年用電記錄，台電表示，4日最高用電量於下午1點38分，最高用電量達3493.5萬瓩，創今年至今用電新高，太陽光電發電量也衝出226.1萬瓩，而今日備轉容量約375.4萬瓩，備轉率10.75％，持續亮出「供電穩定」的綠燈。

為了因應夏季用電尖峰，台電指出，由於台電台中電廠空污改善一期計畫，1至4號機隨時可投入運轉。過去台電投入90億元預算完成空污改善，目前中火2、3號機處於原操作許可證申請展延的狀態，隨時可以配合用電需求，合法加入供電行列，並為疫情後百業振興及夏月尖峰負載出一份力。

台電發言人徐造華表示，未來機組調度會依照經濟部的要求，在空污季節最多運轉機組數將從原先承諾八部機組減為七部，且總發電量不超過六部機滿載發電量。如果機組上來運作，這會依當日需求來編排機組上線，但不會有10部機組全數上場的狀況。

2020年用電量排名（截至6/4）：1.6/4－3,493.5萬瓩（今日）、2.6/3－3,449.0萬瓩、3.6/2－3,438.1萬瓩、4.5/8－3,379.1萬瓩、5.5/15－3,378.7萬瓩、6.6/1－3,366.0萬瓩、7.5/14－3,344.2萬瓩、8.5/5－3,332.2萬瓩、9.5/11－3,320.3萬瓩、10.5/6－3,296.3萬瓩。

(工商 )