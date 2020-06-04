後疫情時代，不少人擺攤做起小生意，對此，中國社會科學院副院長蔡昉表示，小微企業和個體工商戶對穩就業有重大作用，即使在發達國家，這種半正式、非正式的經濟也對增加民眾收入、穩定經濟相當重要；他強調，應鼓勵地攤經濟發展，但不應成為權宜之計，搖擺不定。

中央財經大學金融學院講師、北京大學數字金融研究中心特約研究員王靖一也說，目前，個體經營戶涉及的就業人數為2.3億人，約占8.06億勞動人口的28.8％；個體經營戶全年營收總額約為13.1兆元（人民幣，下同），相當於社會零售總額的34.4％；全年發生交易839億筆，平均每天每6個消費者就有1人與個體經營者發生交易。

王靖一直言，個體經營戶是靈活就業的重要形式，在疫情等重大事件衝擊下，地攤經濟可以起到整體就業的緩衝器、蓄水池作用。

此外，年輕人通過數位技術實現靈活就業趨勢更加明顯。螞蟻金融服務集團研究總監林晨表示，在這波地攤經濟浪潮中，數位小店的表現尤其搶眼，支持支付寶消費券核銷的小店，收入流水比發消費券前一周月增73.4％；在各大城市中，廣州、上海、杭州、成都、深圳實現V字反彈的小店數量最多；鄭州因為消費券的帶動作用，反彈小店數量在北方城市中列第1。

林晨強調，在數位金融的助力下，地攤經濟的人氣會更加暢旺，政府應進一步推動數位金融服務個體經營戶，加強數位消費券對於個體戶、夜市的支持。

(旺報 )