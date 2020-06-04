上週五，俄羅斯北方諾里爾斯克市(Norilsk)的一所發電廠發生燃油庫外洩意外，2萬噸的柴油進入安巴納亞河(Ambarnaya river)，造成嚴重環境污染，以及森林大火的可能。俄羅斯總統普丁下令諾里爾斯克進入緊急狀態，並且憤怒的指責公司，以及地方官員應變過慢。

衛報(The Guardian)報導，這座電廠屬於諾里爾鎳礦公司(Nornickel)，而長年的採礦與冶煉，也使諾里爾斯克地區，是全地球上污染最嚴重的地方之一，安巴納亞河幾乎到了沒有生物的地步。

普殅在周三的視訊會會議上，痛罵該公司的負責人，以及當地政府，他說：「為什麼政府單位在事發兩天後，才知道這件事？你那邊很健康嗎？我們是否能從社交媒體上了解緊急情況？」

諾里爾斯克所在的克拉斯諾亞爾斯克邊區州(Krasnoyarsk Krai)，州長告訴普京，他是在「緊急信息出現在社交媒體上」的周日，才了解實際情況。

普丁表示，他已同意該地區發布緊急狀態，以便挪出更多資源，對環境展開清理工作。

俄羅斯調查委員會宣布，已對該事故進行了三項刑事調查，並關押了一名電廠員工。

世界野生動物基金會的阿列克西‧尼茲尼科夫（Alexei Knizhnikov）表示，這個環境影響相當巨大，漏油的總量，遠遠大於2007年在黑海刻赤海峽發生的洩漏5000噸石油。

當時，黑海的溢油事故，是俄羅斯同類事件中最大的一次，清理就動員了軍隊和數百名志願者。

同時，安巴納亞河太淺，無法使用駁船，而且地方偏遠地區，多半沒有道路，實在很難清理。

俄羅斯環境部長德米特里·科比爾金（Dmitry Kobylkin）表示，他最擔心的是這些柴油燃燒，而且是頗有可能的。

(中時電子報)