新冠肺炎疫情肆虐全球，各國積極防疫之下，許多國家逐漸解封，而英國天氣逐漸暖和，民眾把握風和日麗好天氣，到公園散步、透透氣，位於艾塞克斯郡（Essex）的桑登國家公園（Thorndon Country Park），假日湧入大量民眾，有一對情侶卻脫光上演活春宮。

假日的桑登國家公園，原本充滿歡樂氣息，許多人在這裡悠哉放鬆，有一位民眾卻錄下令人生氣的一幕，一對全身脫光的情侶，躺在草叢中央，不顧旁邊還有許多人，努力激烈的上下擺動，影片中還可以聽到他們發出害羞的恩愛聲音。

當時正逢早上11點，公園人潮相當多，這對情侶視而不見，直接上演活春宮，根據目擊者透露，當下還有警察在巡邏，但沒有任何人阻止他們，憤怒的民眾說「英國的封鎖還沒完全解除，公園是我們可以去、為數不多的地方之一，很多人帶著小孩來呼吸新鮮空氣，卻看到這樣一幕」、「他們以為別人都看不到嗎」。

英國在肺炎期間，發生多起大白天活春宮事件，先前才有一對情侶，跑到白金漢宮附近公園，直接在路邊啪啪，受不了的路人報警，但也只能趕走他們，無法執行更嚴厲的懲罰。

(中時電子報)