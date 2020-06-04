受新冠肺炎疫情衝擊，鮮活果汁-KY（1256）4日公告，今年5月合併營收為新台幣3.19億元，年減12.51％。惟衰退幅度相較今年2月年減85.29％、3月年減50.37％、4月年減27.84％，已逐月明顯收斂。

鮮活表示，隨著大陸疫情防控措施放寬，加上「五一長假」因素，帶動線下及線上的餐飲消費需求，推升鮮活5月合併營收月增40.61％，跟去年同期相比，更已達去年的八成以上水準，其中以果粒類產品的出貨成長表現較佳。

此外，鮮活累計1～5月合併營收9.11億元，年減33.25％。鮮活4日收盤價為212.5元，小跌1元，跌幅0.46％。

展望後市，鮮活指出，進入後疫情時代，在大陸餐飲消費需求持續正向下，加上該公司強項為提供客戶客製化且少量多樣化選擇，預期公司單月合併營收可望隨著疫情趨緩、以及飲料旺季來臨，而逐漸回溫。

(工商 )