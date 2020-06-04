大陸商務部新聞發言人高峰4日表示，大陸反對任何國家違反世貿組織規則，對大陸和大陸企業採取歧視性做法。目前大陸沒有出現外資撤離、產業鏈供應鏈外遷的情況，也在密切監測和研判下一步大陸外貿的走勢，目前不確定不穩定因素依然較多。

他在大陸商務部舉行的例行發布會上更表示，大陸一貫反對將經貿問題政治化。目前，疫情對全球生產和需求造成全面衝擊，各國應該加強合作，採取切實行動，推動世界經濟盡快復甦，大陸將繼續堅定不移擴大改革開放，放寬市場准入，積極擴大進口，加強國際協調合作，為世界經濟貿易的穩定發展做出貢獻。

同時，大陸也注意到英國近期將號召多國聯盟目的在擺脫5G領域對大陸依賴的相關報導。中英兩國都是經濟全球化和貿易自由化的重要參與者、支持者、貢獻者，在目前這個特殊時期，兩國更應該共同維護貿易投資自由化便利化，反對任何形式的保護主義。高峰強調，大陸電信設備業者在包括英國在內的許多國家經營多年，為當地經濟社會發展做出了積極貢獻。

此外，高峰表示，大陸外貿發展的韌性強、潛力足、回旋餘地大，長期向好的發展趨勢沒有改變。至於外資，目前大陸沒有出現外資撤離、產業鏈供應鏈外遷的情況，相反地，由於大陸穩定的營商環境、較強的綜合競爭優勢、超大規模的市場優勢和內需潛力，許多跨國公司正考慮在大陸擴張產業鏈。

關於下一步大陸外貿的走勢，大陸也在密切監測和研判，目前來看，不確定不穩定因素依然較多。但大陸外貿發展的韌性強、潛力足、回旋餘地大，長期向好的發展趨勢沒有改變。

大陸一貫反對將經貿問題政治化。目前，疫情對全球生產和需求造成全面衝擊，各國應該加強合作，採取切實行動，推動世界經濟儘快復蘇，大陸將繼續堅定不移擴大改革開放，放寬市場准入，積極擴大進口，加強國際協調合作，為世界經濟貿易的穩定發展做出貢獻。

(旺報 )