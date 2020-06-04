奇異鳥美語學校新莊中平分校遭家長爆料，未立案卻以幼兒園名義違法招收學齡前孩童；家長表示，校方規避稽查在教育局稽查日將幼童移到分校，家長發現後怒轟校方「罔顧孩童安全，泯滅良心」；中平校方急否認還辯不知情；教育局表示，4日查獲辦理幼兒教保服務，依法裁處6萬元。

據悉，奇異鳥美語幼兒園林口分校日5月31日遭家長指控老師虐童，新莊中平分校本月4日又被教育局查獲未立案幼兒園卻辦理幼兒教保服務。

家長表示，中平校全天班幼兒園課程一年收費30萬元，並供接送服務，報名時他察覺有異，因此上網查詢發現該校根本未立案，細查更發現大樓部分消防器材已過期、娃娃車也不合規定，4月底向教育局投訴。

家長指出，孩子5月6日回家說被車子載去四維分校，午餐、午覺全都在分校度過，教師們未告知家長，經事後核對稽查時間，發現當天就是教育局稽查日，家長擔憂孩童在校方規避稽查時發生意外，怒轟校方「罔顧幼童性命」、「黑心辦學泯滅良心」。

奇異鳥美語補習班新莊中平校副主任Jeanel辯解，補習班有開3到15歲的美語課程，幼童上午9點、下午2點到補習班上2.5個小時後就會被家長接走，幼童沒有在校內用餐、午睡，5月6日稽查當天剛好無幼童補習課程。

「校方說謊，孩子整天都在學校」家長怒斥，每周五都會帶兒童睡袋回家，還有每日的碗筷都是在校證據，校方回應，睡袋、餐具都是隔壁同集團托嬰中心的，不清楚睡袋是什麼狀況，推辭言論仍遭教育局開罰。

教育局表示，5月6日派員稽查無違規情事，本月4日再次派員稽查，查獲該補習班辦理幼兒教保服務，依法裁處負責人6萬元罰鍰，並命其停辦且會公告周知，後續教育局將視為重點稽查熱點，未改善最重將撤銷立案。

(中時 )