此前，受全球疫情爆發影響，不少大陸企業的外貿訂單相繼被取消或暫停；不過，隨著疫情消退，外貿訂單有逐漸回溫之勢。據彭湃新聞報導，引領外貿訂單回歸的首件商品竟是自行車。據阿里巴巴旗下跨境電商平台速賣通數據顯示，5月歐洲市場自行車銷售額暴漲，其中，西班牙漲超2200％，顯然隨著疫情緩解，外出民眾也帶動了自行車的銷售。

除了西班牙，意大利也上漲接近500％，英國則上漲了約380％。除了自行車，同時上漲的還有電動自行車，但售價更高。

據了解，大陸因為具備從零組件到整車組裝的完整產業鏈，因此，大陸在全球自行車市場的占比達到7成。

工廠位於廣東惠州的薩瓦（SAVA）自行車有限公司負責人表示，原本在波蘭的海外倉庫有存貨，但4月訂單比上月增加30％，導致供不應求，現在訂單生產周期已延長1倍以上。該公司8成以上自行車都銷往海外，主流產品受價約合7000元（人民幣，下同），相當昂貴，但仍被搶購一空。

該公司運營負責人還說，「為應對歐洲市場暴漲，近期只能不斷招工，計畫將廠房面積和工人規模都提高1倍；另外，希望可以提供更多就業機會，現在電動車生產工人的月薪達5000元。」

值得注意的是，自行車在歐洲銷售火爆的另一個原因是，部分歐洲國家為了讓民眾不要搭乘大眾運輸交通工具，開始實施現金補貼，像意大利、法國都有對購買自行車的人提供補貼。

此外，疫情影響下，歐洲線下實體店鋪紛紛關門停業也是促使來自大陸的線上訂單大漲的原因之一。據中國自行車協會數據，截至2019年，大陸的自行車、電助力自行車和電動自行車，累計出口超過10億輛，賣入全球160多個國家和地區。

(旺報 )