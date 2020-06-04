美國能源信息署(EIA)週三公佈數據顯示，美國汽油庫存增加279.5萬桶，預估為減少23.9萬桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存猛增993.4萬桶，至1.743億桶，遠高於增加319.8萬桶的預。這也給價格帶來壓力。

在過去四周中，市場對柴油及其類似燃料的總體需求較去年同期下降了13%；汽油及其替代產品供給則較去年同期下降了23%。這表明，汽油和餾分油需求並非V型反彈，近期油價上漲緣於供給側強力減產。

全球石油需求4月份大跌三分之一。在抗疫封鎖舉措鬆綁後已經緩步回升，需求料於6月超越供應。但全球庫存仍然龐大，因為之前產油者找不到買家，導致10億桶原油流入庫存。

隨著ICE布蘭特原油期貨受減產措施支撐已經從每桶不到20美元大漲至40美元或以上，OPEC+面臨新的挑戰：防止美國頁岩油產量以同樣快的速度回升，從而帶來另一個意外。

熟悉OPEC+就此問題談判的一位俄羅斯消息人士稱：「計劃是將油價維持在每桶40-50美元，因為一旦油價進一步上漲至比如每桶70美元，就會鼓勵美國頁岩油在內的過多生產。」

最近幾年，即使OPEC+減產以支撐油價，美國原油與其他液態燃料產量還是大幅增加，勁升至2000萬桶/日。不過由於頁岩油業者損益平衡的價位約為每桶50-70美元，有人估計今年油價崩跌已促使4月美國產量銳減多達200萬桶/日。

(中時電子報)