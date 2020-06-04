太多混亂的經濟數據、市場波動，讓投資人感到困惑？美國金融科技公司DeepMacro的AI分析師最新監測，目前全球經濟出現強烈的復甦信號，風險不再繼續攀高，經濟復甦隧道底的光線也越來越強。

DeepMacro共同創辦人楊杰瑞（Jeffrey Young）指出，這「位」AI分析師是他們團隊長年培訓，具有快速解讀大數據、能自我機器學習等超強能力。在疫情期間許多官方統計資料未到，或是因封城隔離而失真，公司的AI分析師自行解讀十多個市場的流動性等高頻數據指標，結果呈現景氣谷底的訊號極強，打翻官方資料所描繪、一副令人憂慮的衰退圖像。

楊杰瑞也分擔解讀AI分析師產出的數據。他指出，任何國家的商業活動要走出疫情，真正恢復常態還需要一段時間，但最早解封的中國大陸初步復甦的速度令人印象深刻，其他國家的恢復速度應該沒有那麼快。

因此，DeepMacro認為，六月份應仍處於疲軟的經濟狀態、以及仍舊偏高的系統風險水準，投資人心態上要認同，現在是「復甦的早期跡象」，經濟動能不會再像前一個月般地消極，景氣收縮的步伐正在放緩。

(工商 )