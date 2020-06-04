人民幣兌美元4日收跌逾120點結束四連漲，中間價則續創近兩周新高。交易員指出，美國對大陸客運航班禁飛及限制大陸媒體在美運作，使得中美緊張局勢有所升溫，市場情緒趨謹慎，再加上美元轉強及近期季節性購匯需求偏多，均拖累人民幣走弱，料短期匯價維持偏弱態勢。

據路透報導，另一外資行交易員則表示，利多出盡歐元有漲不動的感覺，而且美指已經連跌四根大陰線了，預計短期會反彈，綜合來看，美元及人民幣不會跌很深，在無實質性利多的情況下，下到7.09下方也有一定難度。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰則分析，近期中美脫鉤正從貿易領域擴展到科技、金融以及航空等領域，緊張局勢可能重新升級讓人民幣短期難以升超7.1；而且，估計在11月美國大選前，都很難看到中美關係有實質性的緩和。

建行匯率交易團隊認為，6月份美元人民幣掉期市場波動將繼續受利差影響，預計年內人民幣利率仍有一定下行空間，掉期點將在當前價格區間呈現寬幅震盪格局，並存在一定下行可能。

針對美國宣布禁止大陸客運航班飛美一事，大陸外交部新聞發言人趙立堅4日表示很遺憾，並稱大陸民航局正在與美國運輸部進行嚴正交涉。美國3日表示，將從16日起禁止大陸客運航空公司的航班飛往美國。

(旺報 )