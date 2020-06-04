等財神來打破連槓魔咒！ 威力彩6.6億頭獎號出爐 21:152020/06/04 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩今晚開獎。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩連槓32期，今(4)晚頭獎獎金上看6.6億元。威力彩109000046期頭獎號出爐，第一區由小到大分別為：04、06、18、26、37、38，第二區號碼：01。 一切訊息請依照台彩網站公布為準 (中時電子報) #威力彩 #連槓 #獎號 #出爐 #財神 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩6／1起自由買 各通路價格懶人包出爐 09:412020/05/31 生活 恭請「錢伯」鎮坐家中 08:002020/06/01 好書 美總統民調出爐 網驚：拜登穩了！ 10:552020/06/01 政治 台彩端午節加碼就從今日起 新刮刮樂─「金好中」中獎率逾50％ 12:392020/06/01 財經 威力彩頭獎飆6.1億 4星座財運旺 18:062020/06/01 生活 威力彩連31摃 今晚頭獎上看6.1億元 20:562020/06/01 財經 你的機會來了！威力彩再槓 下期上看6.49億 22:242020/06/01 生活 威力彩又槓龜 下期頭獎上看6.6億元 23:282020/06/01 財經 中階安卓手機5月性能榜出爐 聯發科處理器跑分奪冠 10:362020/06/03 科技 《暮光之城》男星猝死原因出爐 屍體驗出致命物「意外身亡」 13:402020/06/03 娛樂 財經熱門新聞 驚！10億美元巨量拋售突湧現 現貨黃金狂洩23美元 - 財經 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 財經 投資人沒進場？分析師曝股市狂飆原因 - 財經 台幣猛到爆何時煞車？內行人洩天花板價位 - 財經 - 工商 狂燒錢！陸半導體遭美狙殺 業界曝最大敗因 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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