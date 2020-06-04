最新癌症登記報告顯示，肝癌名列國人10大癌症排行榜的第4名，在男性10大癌症中，更是位居第2。醫師指出，近幾年來，治療B肝、C肝上，均有不錯進展，預估未來脂肪肝可能改寫原本肝病3部曲，變成「脂肪肝、肝硬化、肝癌」。

國泰健檢胃腸肝膽科主治醫師許舒淳說，脂肪肝為肝臟累積過多脂肪導致發炎，國泰健檢2019年客戶健檢數值統計，近5成受檢者出現脂肪肝警訊，40至69歲中每2人就有1人脂肪肝。

醫師指出，脂肪肝看似溫和，但若肝臟處於長期發炎情況下，約有1至2成機率將惡化為肝硬化或肝癌，絕對不能輕忽，應避免攝取高油脂、高糖份等食物，並養成運動習慣。

預防脂肪肝，須從「飲食」和「運動」等2方面著手，在飲食上，少油、少糖、少喝酒、少吃宵夜，避免在睡前進食，如果體重過胖，應該尋求專家協助，控制體重，調整飲食，改善血脂肪、高血糖。

許舒淳說，運動可以消除脂肪肝，因為身體消耗熱量會先從血糖開始，等糖分消耗差不多後，才會燃燒脂肪，而如果開始運動，就能很快消耗血糖，並快速分解蛋白質和脂肪。

建議請專業體適能教練規劃運動菜單，在身體可負荷的前提下，心跳每分鐘達到130下，並且頻率持續10到30分鐘，且1個禮拜至少要3天，就能達到運動效果，平常則可慢跑、爬山、游泳、騎腳踏車，來消耗熱量。許舒淳強調，只要能持之以恆，養成運動習慣，就有辦法改善脂肪肝，也能代謝掉身體的膽固醇。

由於脂肪肝不會有明顯症狀，許舒淳提醒，民眾應該定期接受超音波等健康檢查，檢測血糖、膽固醇、三酸甘油酯等數值，1年1次，若已有嚴重脂肪肝，以致肝臟發炎，建議每半年就要去追蹤1次。

(中時電子報)