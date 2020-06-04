聯吉鋼業總經理范姜勇也是國際扶輪3490地區三重三陽扶輪社的社員，他邀請社員一同參與捐贈儀式活動。（賴彥竹攝）

聯吉鋼業董事長翁慶川、總經理范姜勇8年前工廠在凌晨失火，警消第一時間趕至現場，全力灌救，因而感念在心，今日上午捐贈新北市消防局裕民分隊要價350萬元的救護車，以回饋消防員辛勞，由裕民分隊小隊長沈茂村代表受贈。

范姜勇也是國際扶輪3490地區三重三陽扶輪社的社員，他也邀請社員一同參與捐贈儀式活動，他說，8年前工廠失火，好在有安裝煙霧偵測火災警報器，消防員第一時間趕至現場，全力灌救，工廠僅有些微財損，有感於「取之於社會，用之於社會」也希望疫情期間，可以竭盡所能，所以捐贈1台要價350萬元救護車給專責防疫的第二大隊裕民分隊。

沈茂村說，這次聯吉鋼業捐贈的救護車為防疫用車，專載送居家隔離、檢疫、確診的患者，救護車內部配備也升級，有要價35萬元載重318公斤的電動擔架床，不但能減輕消防員搬運病人花費的力氣，也能降低消防員搬運病人腰受傷的風險，此外，也有小孩專用的擔架固定組、戰術止血帶、骨盆固定器等設備。

新北消防局第二大隊小隊長陳竹如說，聯吉鋼業在義消李添丁的牽線下，8年來先後捐贈福營、新莊分隊各1台災情勘查車，前年捐贈泰山分隊1台救護車，日前也捐贈1000個價值30萬元的住宅用火災警報器，今日再捐贈裕民分隊1台救護車，累計近900萬元。

(中時 )