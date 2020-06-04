中央氣象局「報天氣」表示，今天（4日）各地天氣穩定，各地高溫炎熱，各地都有出現32度以上高溫。「台灣颱風論壇」形容是「熱翻」的天氣，各地天氣互尬，今日全台高溫觀測點前40名都飆破35度，其中最高溫是花蓮富源38.2度，其次是臺北市區36.8度。明各地依舊高溫炎熱，不過周末（6日）開始變天，將會有局部大雨、雷雨發生。

全台高溫炎熱，氣象局今針對花蓮縣縱谷發布橙色燈號；臺東縣縱谷，大臺北地區，基隆市，桃園市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷則發布黃色燈號。「台灣颱風論壇」更公布最熱排行榜，表示「沒有35度，進不了前40名」！大台北地區熱翻，4地區進前10名，台北氣象站觀測高溫高居第2名。

另外，氣象局指出，明天（5日）太平洋高壓稍微減弱，午後對流較不穩定，影響範圍恐會比今天稍增。北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，由於西南風也略微增強，清晨至上午間南部地區亦可能有局部短暫陣雨。

明各地依舊是高溫炎熱天氣，白天普遍都在34至35度，其中在花蓮縱谷、大臺北、基隆北海岸及桃園近山區或河谷可能還會更熱，而台東地區有焚風發生的機率，高溫恐至36度以上。

不過本周末，天氣又將有明顯變化了！受到西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨發生，其他地區午後亦有短暫雷陣雨，氣象局籲民眾要小心有局部較大雨勢發生。

(中時電子報)