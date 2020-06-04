義大利國防部（MoD）已訂購40輛 半人馬座II式(Centauro II )8輪戰車，這是奧托·梅拉拉集團（OTO Melara CIO）設計和生產的半人馬8輪戰車的升級版，武裝也從105公釐主砲，提升到120公釐。

陸軍情報網(Army Recognition)報導，半人馬2型最早是在2016年6月的歐洲防務博覽會上亮相，它是世界上第一種配備高膛壓砲的8輪式戰車，使它具備與大多數現役主力戰車相同的火力，能夠發射所有的120公釐砲彈，卻具備比履帶式主戰車更好的機動能力。

半人馬2型的側向發射。(圖/李奧那多集團)

CENTAURO II

半人馬2型也在防護上做了升級，車體和砲塔經過重新設計，增加了新的防彈系統和裝甲，以及滅火和防砲系統，有效防護彈藥庫，一但遭到擊中，減低彈藥被殉爆的機率。不過它並沒有安裝填彈機，因此乘員仍是4名，包括駕駛員、指揮官、砲手和填彈員。

除了120公釐主砲之外，主砲的左側裝有7.62公釐的同軸機槍，車頂另有12.7公釐的重機槍，還有改成40公釐自動榴彈發射器。

(中時電子報)