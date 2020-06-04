蔡英文接見環保團體( 總統府提供)

蔡英文總統今天接見環保團體強調，兼顧經濟發展和環境永續，是她不變的目標，疫情後的振興與擴大內需政策如何納入環境的思維，是政府當前的課題。希望持續維持跟民間的對話，也呼籲環保團體給政府建議。

蔡英文今天接見「2020全國NGOs環境會議環保團體代表」，針對能源轉型、污染防治及動保議題等議題交換意見。

蔡英文表示，從她上一個任期開始，就與環保團體建立了固定對話的管道，讓來自民間的聲音，可以提醒執政團隊，做為參考。

針對能源轉型部分，她說，這4年來，我們在能源轉型上已經有重要的進展。2025年再生能源發電占比達20％、裝置量2700萬瓩的目標，都已經明定到法律裡，也按部就班推動當中。

在污染防治部分，包括空污管制、污水處理、空氣和水質改善，我們都發展出更多元的政策工具。反映在成果上，全國空污的紅色警戒次數，已經減少了80％。

在動物保護方面，對於瀕臨絕種野生動物的保育，社會的共識持續提高，相關法規的通盤檢討，也都在持續進行當中。

展望新的4年，蔡英文強調，兼顧經濟發展和環境永續，依然是她不變的目標。這陣子，她知道很多人關心，在臺商回流下，如何更有效率的用水和用電；也有很多人關心，疫情後的振興與擴大內需政策該如何納入環境的思維，「這些都是政府當前的課題」。

她說，再次邀請環保團體代表來總統府，就是希望可以延續這個積極對話的平台，她也要肯定環保署針對氣候變遷等議題，都持續維持跟民間的對話。呼籲環保團體的朋友共同努力，給政府建議，也分頭推廣環境教育，讓永續的觀點不斷扎根。而在這些過程中，她也會請相關部會盤點資源，共同來配合。

今日與會團體代表包括台灣公民參與協會、台灣再生能源推動聯盟、台灣環境資訊協會、荒野保護協會、中華民國關懷生命協會等。

(中時 )