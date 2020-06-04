阿緯、威廉4日錄衛視中文台《一袋女王》，他副業經營有成，旗下港式餐廳點點心、太興茶餐廳業績亮眼，但受疫情衝擊，雖然5月業績回溫，他仍積極找新出路，把過去忽略的網路電商經營起來，改賣冷凍水餃，沒想到請來威廉等好友直播，業績衝太快直接下單10萬顆，「隔天商品直接下架一周，因為訂單大於人力，我們20個師父包，1天最快也才包1、2萬顆，消化完才接單。」

雖然疫情嚴峻，但阿緯6月中預計再展店林口，今年計畫新開兩店，除了林口，也看好桃園，「雖然疫情影響，業績有掉，但這兩個點還是很好，我們本來預計今年展店3、4家，有比較保守一些。」他笑稱冷凍水餃業績狂漲1、20倍，「我們是高成本純手工水餃，口感跟一般的不同。」雖然開發新商品，但他也坦言，「疫情影響生意，但不想大量裁員，所以冷凍水餃是調員工來做。」端午節將近，他們也計畫推粽子搶商機，未來也希望搭上節慶熱潮。

威廉借出氣炸鍋給阿緯。（衛視中文台提供）

而威廉在一旁笑說：「本來想入股點點心，但沒機會，想說乾脆入股冷凍水餃，聽到阿緯分析毛利，實在太低，想說算了。」他笑稱阿緯為了水餃直播，跟他借了氣炸鍋，隔了幾天寄回大箱子，他原本期待裡面暗藏水餃，「結果什麼都沒有，還想說會不會給驚喜，藏在氣炸鍋裡，結果1顆都沒有。」他笑稱隔好幾天才收到10顆水餃。

(中時 )