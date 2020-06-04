大陸商務部部長鐘山4日表示，10＋3領導人4月中旬召開特別會議，達成一系列重要共識，各國經貿部長應切實落實好領導人特別會議成果，並向各方提出三點建議：第一，進一步加強抗疫合作，大陸願與區域各國分享抗疫經驗，將繼續為各國在大陸商業採購醫療物資提供支持和便利；第二，加強區域貿易投資合作，穩定和提升地區產業鏈供應鏈標準，加強經貿政策協調，指導做好「加強10＋3供應鏈互聯互通聯合研究」，維持經貿人員往來和物流暢通，為緩解疫情對經濟影響、盡快恢復區域經濟增長創造有利條件；第三，深化區域經濟一體化，認真落實10＋3領導人特別會議關於爭取年內達成RCEP的共識，加強各方在世貿組織（WTO）框架下的合作，維護多邊貿易體制。

會議指出，繼續加強地區抗疫和經貿合作、拉緊貿易投資合作紐帶、穩步提升地區產業鏈供應鏈對持續推進區域經濟一體化具有重要意義。各方將共同做好領導人特別會議後續落實工作，齊心協力、團結應對疫情挑戰；穩定地區產業鏈供應鏈；維護自由、穩定、公平的貿易投資環境，保持市場開放，維護多邊貿易體制，加強貿易投資和區域經濟一體化合作。

鐘山4日出席東盟與中日韓（10＋3）抗擊新冠肺炎疫情經貿部長特別會議，會議以視訊方式舉行，由東協輪值主席國越南主持，東協十國及中日韓經貿部門負責人、東盟秘書長與會。

(旺報 )