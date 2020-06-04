對於這波新冠疫情防疫成績，宏碁集團創辦人施振榮今公開盛讚，指台灣超前部署，建立了「防疫奇蹟」，讓新冠病毒「來台灣吃鱉」。他並建議除了成立防疫國家館，下一步應該利用台灣資通與醫療人才優勢，打造「智慧醫療」，繼續對人類健康做出貢獻。
施振榮今出席「防疫國家館」揭幕，大讚台灣有三個奇蹟，除經濟奇蹟、政治奇蹟外，再次展現防疫奇蹟，完成「不可能任務」。而台灣能超前部署，他歸功於過去我們做了很多努力。
施振榮表示，回顧2003年的SARS，我們2004年在健保基礎下，推出聰明的IC卡形式，2005年啟動數位防疫架構，經過15年養兵千日，以致可以做到超前掌握。另外從診所、醫院準備，到老百姓吸收防疫知識，平均水準世界第一。「都讓新冠來台灣吃鱉。」
他提到貿協董事長黃志芳為了成立防疫國家館，與業界透過視訊會議，做了很多討論，因為防疫是台灣為人類貢獻很重要議題。目前他也正與台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁成立民間「數位防疫產業大聯盟」，做超前部署。
對於下一波國家發展項目，施振榮點出「智慧醫療」這座明燈。說因為健康是文明最重要項目，過去我們資通訊業面對國際 但醫療沒有面對國際，可醫療人才是台灣最優秀的，如兩批人馬結合發展智慧醫療，相信可對人類做出深遠貢獻。
(中時 )
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