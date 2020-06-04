英超聯賽敲定於台北時間6月18日復賽，最高興的莫過於戰績獨走、再兩勝就能拿下隊史首座英超冠軍的「紅軍」利物浦。儘管對於新冠疫情仍不能鬆懈，利物浦教頭柯洛普（Jurgen Klopp）仍承諾粉絲，倘若如願奪冠，會在安全無虞的前提下舉辦慶功遊行。

「如果我們奪冠，球隊內部一定會慶祝，也應該和支持者再歡慶一次，」柯洛普接受《BBC》訪問時表示，「我可以承諾只要奪冠就會辦遊行，無論何時都好。只要找一天大家時間OK，我們就來辦！」

利物浦目前以25分領先在英超獨走，主場全勝是一大屏障，但復賽全部閉門進行，且英國政府擔心球迷太熱情，不能入場也可能群聚場外，且利物浦復賽首戰就是在「默西塞德郡德比」遭遇同城對手艾佛頓，警方也建議比賽排在中立第三地，很可能改至英格蘭國家隊主場溫布利，讓利物浦完全沒有主場優勢。

「我們沒有觀眾的幫忙，但其他隊也沒有，沒有什麼吃不吃虧，」柯洛普說：「大家都在同樣的情況下比賽，我並不擔心。」

英超復賽在即，取得台灣地區獨家轉播權的《ELEVEN體育家族》，也祭出APP會員買1年加送1個月的限時優惠，時間到6月14日截止，詳情請至《ELEVEN體育家族》官網查詢（https://www.tw-elevensports.com/index.html）。

(中時 )