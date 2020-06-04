三上悠亞擔任JKF雜誌6月號封面女優。（JKF提供）

亞洲男性娛樂第一品牌JKF雜誌6月號封面女優邀來「暗黑國民偶像」三上悠亞，她16歲由國民偶像團體出道，今年步入第10個年，回首10年來星途開低走高，轉折處就是選擇加入AV行列，據了解三上悠亞除了擁有推特與Instagram上超過300萬粉絲追蹤之外，加上經典神級女優明日花已經宣布息影，更讓三上悠亞在日本AV女優的地位無人能敵。

三上悠亞感性分享回首10年來，全是因為5年前決定從偶像團體畢業才有的奇蹟，三上悠亞接受AV片商MUTEKI的邀請，在2015年正式出道，在眾人前裸露展示好身材，所有的言論批評都坦然面對與接受，「既然要做，我就要成為業界第一。」

聊到出道所獲得的片酬，雖然說法眾多紛紜，不過曾有八卦新聞爆料表示，在當偶像時的三上悠亞每個月只能領到和一般OL粉領族差不多的月薪，而在片商MUTEKI出道的片酬，據說足以讓三上悠亞買下在東京世田谷區一間兩房兩廳的中古公寓，也就是最低不會少於2000萬日圓的天價（約558萬台幣），像是前陣子鬧得風風雨雨的AV女優寶生莉莉（一花琴音）自曝，演出最便宜的片酬只有8000日圓，相比之下等於是底層AV女優的2500倍片酬，跨界之後頓成印鈔機。

三上悠亞透過採訪分享「經歷過磨練的人才能越挫越勇。」如今已經是業界當紅AV女優的她，在光鮮亮麗的外表下，工作時總不放過任何空檔在推特上行銷自己，隨時有福利照寵粉絲，讓他人氣居高不下，儘管追蹤人數早已直逼她最崇拜的明日花綺羅，卻依然努力不懈地每日更新推特、Instagram，成為偶像是她從小的夢想，但成為AV女優後才是三上悠亞投入整個人生在努力的階段。

(中時 )