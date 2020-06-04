在新冠肺炎疫情正嚴重時，政府組織口罩國家隊，希望能夠穩定提供民眾口罩，不過在台中烏日區某家醫材公司，被徵收製作醫療口罩時也私自囤積醫療用口罩，接下來再用每片9-10元的價格以另一家公司名義出售，販賣超過70萬片、牟利逾5百萬元。
在5月2日，警方破獲臺中市大雅區某倉庫查獲非法囤積販賣醫療用口罩49萬片一案，判斷上游有相當生產規模之口罩工廠非法提供貨源，經過接近1個月的追查後，鎖定台中烏日區某間口罩國家隊工廠涉嫌生產囤積醫療用口罩，並以9-10元價格對外出售。
該公司於疫情爆發被政府徵收口罩後，陸續租用達7處倉庫，作為囤積或轉運非法醫療用口罩處所，並於南投縣埔里鎮設立地下工廠，躲避警方追查，將生產過程打掉或被退貨之NG口罩回收再加工修補後出貨。
張富鈞檢察官在5月29日時偕同警方，前往該公司相關工廠及倉庫等11處所執行搜索，當場查扣醫療用口罩逾18萬片及新臺幣15萬元等證物。目前已將林姓倉管等6人移送法辦，其中4人請回、林姓倉管及謝姓經理分別以40萬、60萬元交保。
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(中時電子報)
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