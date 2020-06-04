香港民主派人士今(4日)晚聚集在銅鑼灣維多利亞公園舉行集會，雖然未次集會申請遭警方以防疫為由發出反對通知書，並在維園各處入口架設鐵欄、鐵鍊，但入夜前仍有百餘人推倒鐵馬進入，到晚間8時聚集人數已多達萬人。參加集會人士手持燭光並高呼「光復香港、時代革命」、反對國安法等口號，並舉行民主運動死者進行悼念。雖集會未獲批准，但香港警方從頭至尾未對違法集會進行驅離行動。

據《東網》報導，警方未同意此次維園集會申請，但球場各個出入口，以至球場內擺放多重鐵欄，並鎖上鐵鏈。傍晚約6時，已有大批市民經記利佐治街進入維園，有政黨及團體擺設街站，6時45分支聯會主席李卓人為首的百多人進入維園球場範圍，有人拉開及推倒鐵馬，有集會人士更揮動美國國旗。警方在附近戒備，並以揚聲器重複播放錄音，呼籲市民不要參與未經批准集會。至晚上8時許，現場更有逾萬人在維園悼念。

由於集會不獲批准，加上港府正實施禁止8人以上聚集的「禁聚令」，參與集會市民已涉非法集會等罪行，但未見有警方作出行動。

報導說，李卓人及支聯會副主席進入維園後，手持燭光走到維園一號球場席地而坐，播放《自由花》等歌曲。數百名市民魚貫跟隨進入維園，有人手持燭光，有維園工作人員拉起封鎖線。議員朱凱廸、香港眾志秘書長黃之鋒及常委羅冠聰等人亦有到場。

集會於晚上8時開始前，支聯會成員高呼反對國安法等口號，靠近銅鑼灣的集會人士則高叫「光復香港、時代革命」等口號。晚上8時09分，集會人士默哀1分鐘，為死傷者致哀。集會歷時約45分鐘後結束。

(中時電子報)