高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，民進黨發表「罷韓聲明」，呼籲高雄市民踴躍出來投票。針對罷韓，民進黨原先一直不希望政黨對立，為何如今大轉彎？媒體人邱明玉分析說，民進黨動起來全力催票，是因為罷韓聲量下滑，而民進黨也可藉此來檢驗高雄基本盤有無散掉。

民進黨動起來催票，邱明玉在政論節目《平論無雙》中表示，有三個原因。第一，之前民進黨定調罷韓為「公民運動」，一直不希望政黨對立，罷韓聲量下滑。但對於民進黨罷韓事件有國家隊介入，不管是法務部長蔡清祥或是政務次長蔡碧仲，30塊錢也不是唯一標準，logo也是可以原諒，會增加民眾反感，民進黨對此蠻緊張的；第二，天氣或是年輕人要不要投票；第三，民進黨是不是真心幫罷韓，陳其邁若出來選高雄市長，補選做2年，後面還有4年，至少是6年。牽動其他派系或有志者，對高雄市長的想望。

邱明玉表示，民進黨在高雄還有35％的基本盤，若是連基本盤57.5萬票都催不出來，民進黨以後在高雄都不要混了。所以這一次也是檢驗民進黨在高雄基本盤有無散掉。

資深媒體人單厚之表示，民進黨若說沒有介入罷韓，那是不可能的。現在當地有點冷掉，對韓國瑜是有利的。罷韓團體天天遊行，哪有那麼多名目，會覺得有點過頭。整個狀況有點南冷北熱，當初北漂族被韓國瑜找回去投票，很不爽韓國瑜，所以北部的人回去投票欲望很高，南部反而沒那麼熱。

(中時電子報)