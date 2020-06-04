後天就是高雄市長韓國瑜罷免案的投票日，今晚國民黨舉行直播，副祕書長謝龍介與資深媒體人黃暐瀚大秀韓國瑜市長任內政績，並與前市長陳菊比較，13項數據韓國瑜的表現通通比陳菊好。

兩人引用去年底高雄市副市長葉匡時統整的比較數據，其中12項是2019年1到10月韓國瑜市長任內表現對比前一年民進黨治理下的高雄市政表現，清淤量韓國瑜103.1萬噸，陳菊42.9萬噸；農產品出口額韓 6.3億元，陳2.1億元；漁產外銷量韓12.9萬噸，陳11.7萬噸；重大民間投資韓2101億元，陳1052億元；弱勢餐食券韓118萬張，陳5萬張；改善道路面積韓280萬平方公尺，248萬平方公尺；新闢道路面積韓15萬平方公尺，陳2.9萬平方公尺；旅客住宿人次韓148.3萬人次，陳128.3萬人次；建物買賣移轉韓30501戶，陳34196；AQI空氣品質韓76.4％，陳73.3％；修補雨水箱涵韓170，陳0；刑案發生數韓25413，陳26007，而登革熱部分，2019年韓國瑜治下才58，陳菊2015年多達19769，諷刺的是，雜誌縣市長排名陳菊第 3 ，韓國瑜才22。

謝龍介指出，賴清德當台南市長沒有進議會那年，台南登革熱死一堆人，如果他早點進議會，議員就能給予建議預防。黃暐瀚談到，韓國瑜的副市長李四川重鋪了將近6百條路，有網民說日前暴雨這些路又破了，但有鋪過的6百條柏油路 沒有一條出現天坑，破的是還沒有重鋪的。謝龍介補充，過去南北工法不同，台南常常也是路鋪完一下就又有坑了，韓國瑜引進郝龍斌朱立倫在台北市新北市的工法，所以新鋪的路暴雨後沒有坑，是舊的路有坑。

黃暐瀚表示，現在看起來韓國瑜市政做的不差，有鋪路有清淤，登革熱疫情也控制了，甚至今年高雄連一個新冠肺炎本土病例都沒有，但這些政績卻不太有被媒體報導。謝龍介很感慨，表示現在國際局勢混亂，哪時出事都不知道，蔡英文身為總統應該要有高度來團結台灣，結果卻自己又以黨主席身分主持會議做出決議追殺韓國瑜，迎合民進黨的派系利益，很可惜。黃暐瀚也挖苦民進黨一直說罷韓是民間團體發起，跟他們無關，結果最後三天卻公然跳出來。

這時國民黨發言人洪于茜準備了兩碗綠豆薏仁給兩人吃，表示綠營要繼續全黨鬥一人(韓國瑜)，黃暐瀚舉例，如今在罷韓之下期末考不重要，罷免最重要(交大學聯會在期末考前夕，鼓勵大家回家陪媽媽，但偏偏只開出從高雄返回交大的專車)；法務部次長(講出30元並非查賄絕對標準)、中選會等各種黑韓產業全面動起來，是否會有反效果，讓人家覺得不需要？ 謝龍介也說，蔡英文817萬票當選，重點應該是讓人民過好日子，如今卻搞政治鬥爭，讓人看不下去。

黃暐瀚指出，韓國瑜推動校園雙機(冷氣機與空際清淨機)、雙語教育接軌國際讓英文生活化，也讓公務員可以出國進修，高雄偏鄉更有公車式計程車(幸福小黃)，超過40條路線，比照公車的價錢，每段次收費才12元，讓偏鄉民眾方便進市區就醫或採買。謝龍介也說，如今中央紓困做不好，但高雄就對公有市場租金減半，且108-109年高雄全年失業率創縣市合併後最低。

(中時 )