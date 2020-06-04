日本北海道大學6月1日發表的最新實驗結果證實，微酸性電解次氯酸水(pH5.5、有效氯濃度 40ppm)對新型冠狀病毒有不活化的效果。

在日本Eco・System’s公司的委託下，北海道大學人獸共同感染症研究中心教授高田禮人等於5月25日至30日，實施了有關用電解法產生的微酸性次氯酸水對新型冠狀病毒不活化的實證試驗。

第2次試驗結果發現，微酸性電解次氯酸水會瞬間讓新冠病毒不活化。此次的實驗條件除了反應液中的病毒液和樣品液的比例為1:19以外（第1次是1:9），其他都相同。

兩次實驗中，使用的次氯酸水跟上次一樣在30秒、1分、5分、10分的反應時間內，病毒滴度減少了約5位數，病毒滴度不活化且至實驗中無法檢測出。

研究小組總結出，此次實驗中的微酸性次氯酸水，與上次的強酸性次氯酸水(pH2.7未滿)，都實證對新型冠狀病毒有很強的不活化效果。

日本消毒用酒精緊缺的現狀中，不僅強酸性，微酸性(pH5.5)的次氯酸水也被認為對新冠病毒有效的意義非常大。作為安全的消毒劑來看，有效活用次氯酸水可做為新冠病毒感染症的預防對策。

(中時電子報)