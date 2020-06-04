近期館長開遊戲直播後話家常。(影片/ 取自YouTube館長成吉思汗)

知名網紅「館長」陳之漢不僅經營健身房，也時常開直播針對時事分享個人看法，儘管他的言論過於犀利，但愛老婆、對員工好的一面還是相當受肯定；近期館長開遊戲直播後話家常，聊到老婆被批踢踢鄉民罵醜，讓他特地找出老婆性感美照，嗆他們瞎了，更多次霸氣喊話「她是全世界最美的」。

館長特地找出老婆性感美照，嗆他們瞎了，更多次霸氣喊話「她是全世界最美的」。(圖/ 摘自館長YouTube影片)

人紅是非多，館長的言論經常引來網友批評，不久前網路論壇《批踢踢實業坊》鄉民連他的老婆都罵，說館長老婆「醜、不漂亮、沒有胸、帶個拖油瓶」；館長在2日開直播時，針對老婆被罵講到，女人結婚生小孩之後，男人在外工作，都是她們在家顧小孩，沒有那麽多時間愛漂亮，但多次強調「我老婆非常漂亮」、「她是全世界最美的」。

館長特地找出老婆性感美照，嗆他們瞎了，更多次霸氣喊話「她是全世界最美的」。(圖/ 摘自館長YouTube影片)

館長不僅霸氣替老婆喊話，也特地從老婆臉書翻出以前還沒生小孩的照片，有一雙超深邃大眼睛和穠纖合度的身材，其中還有一張穿著低胸小可愛的自拍照，露出超傲人雙峰，讓他忍不住嗆酸民，「是你瞎了還是怎麽樣」。

(中時電子報)