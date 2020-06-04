美國聯準會(Fed)3月23日承諾，將無上限啟動量化寬鬆(QE)，將購入美國國債以及不動產抵押證券(MBS)，甚至是公司債以及公司債ETF，並與各國央行進行附買回協議，讓美元流動性短缺問題獲得解決，並避免美國經濟受到的衝擊進一步擴大。然而，從Fed的資料來看，過去10周沒有購買任何公司債。

根據Fed在5月28日公布的資產負債表來看，規模已經達到7.15 兆美元，不僅創下歷史性紀錄，市場認為這也是Fed不斷購入公司債所獲得的結果。此外，在Fed於3月底的喊話下，美國企業在短短150天內發行規模超過上兆美元的投資級公司債，遠遠超過去年同期的5480 億美元規模，與此同時，許多資金響應Fed號召，大舉進入市場購債。

據《華爾街日報》報導，Fed的資料卻顯示，Fed其實沒有買進任何的公司債，也就是說，目前支撐債市動能的，大多是來自市場的資金，Fed造市大獲成公。不過，一些債券經理、銀行高層表示，他們仍不願意購入這些公司債，主要還是就業數據仍呈現疲軟，以及對該計畫的反感。

一名投資銀行家透露，某些美企不希望Fed線再購入公司債，因為若是有新的疫情爆發，將讓Fed失去更多貨幣操作工具。截至5 月 26 日，Fed的公司債 ETF 總額增至29.8 億美元，但與Fed聲稱將購入7500 億美元公司債來比僅占一小部份，因為Fed早在宣布新政策前就完成動作，而不是等到政策實施後才進行。

(中時電子報)