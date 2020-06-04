《七人樂隊》網羅香港7位名導，由其中1位導演杜琪峯擔任監製。（取自臉書）

第73屆坎城影展於台灣時間4日公布入選片單，今年因新冠肺炎疫情影響，坎城影展一改往年形式，片單不分競賽片、觀摩片、一種注目等單元，且因法國電影院尚未開放，今年坎城影展本身不會有實體活動，將改把入選片推進其他世界一級影展，計畫將在各影展舉行坎城影展世界首映，是因應疫情衍生的新型合作模式。

雖然疫情對電影業造成重擊，但今年報名片量卻首次破2000部，共遴選出56部片，本屆未有台灣電影入選相當可惜，不過入選的香港電影《七人樂隊》集合香港影壇半壁江山，分別由洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、林嶺東、徐克及杜琪峯聯手執導，當中由洪金寶執導的短片《天台練功》雖是香港製作，劇組卻選擇在台灣拍攝，也算是意外讓台灣在國際影壇盛事「有份」。

《七人樂隊》每位導演由50年代至未來，各自抽籤負責一個年代、執導一個故事，組成一部向底片時代致敬的短片集，電影已在前年低調殺青。據了解，《天台練功》聚焦以前武師的練武故事，導演洪金寶找來兒子洪天祥擔任武術指導，並出動洪家班，在台拍攝時，洪金寶親自坐鎮，雖傳他近來身體微恙，但實際上身體很健朗，4日致電洪金寶公司未接通，詢問洪天祥作品入選心得，經紀人表示他這次只是幫忙，入選感想還是以7位香港導演為主。

另入選的話題電影還有韓夯片《屍速列車》續集《屍速列車：感染半島》，該片斥資220億韓圜，大製作引起各界矚目，並將於7月在台上映，大陸電影則有《野馬分鬃》、好萊塢電影代表則是魏斯安德森執導的《法蘭西快報》。

(中時 )