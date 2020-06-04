新北市林口區麗園一街附近日前有1名輕微精障的婦女倒臥路旁，警方獲報至現場後，趕緊上前關心、攙扶婦人，但婦人無法清楚說明身分等資訊，員警靈機一動，運用M-Police人臉辨識、警用戶役政系統，取得婦人資料，通知在地員警查訪通知家屬，助一家人平安團圓。

林口警分局文化派出所巡佐陳銘豐、警員翁佰宏獲報至現場後，見婦女在大雨中著輕便雨衣倒臥路邊，趕緊上前攙扶，帶回派出所，經警方詢問，婦女稱心情不好，從泰山區徒步5小時至林口，因體力不支倒在路邊。

員警進一步與婦女閒聊，發現婦女無法說明自己的身分、住家，員警靈機一動，比對M-Police人臉辨識、警用戶役政系統，得出婦人戶籍資料，並請轄區在地泰山所員警查訪，才連繫上家屬。

文化派出所長吳學偉說，婦女有輕微精障，情緒激動，多次作勢要離開，員警耐心安撫情緒，也準備熱飲、麵包供充飢，家屬約2小時後到達，將婦人帶回，家屬感謝員警的照料、辛勞。

(中時 )