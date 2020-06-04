富邦悍將主場迎戰統一獅，兩邊分別派出江國豪、施子謙兩名土投應戰，兩隊互有攻勢，統一獅有蘇智傑、潘武雄開轟追分，不過富邦悍將安打打線串聯有成，胡金龍開轟也助球隊連續開轟場次推進到17場，最後悍將以5比4險勝。

江國豪與施子謙兩人業餘時在台體大曾是隊友，不僅是學長、學弟，還同為彰化出生的棒球員，今日是兩人首度在中職同場先發。兩隊首局就互有攻勢各攻下1分，獅隊2局上半靠蘇智傑陽春炮攻下超前分，這也是他本季第10轟，僅落後最多轟的朱育賢1支。

3局上半獅隊三壘有人的情況下，靠吳桀睿安打攻下第3分，悍將則在下半局反攻，王正棠、高國麟、林益全連續安打，隨後靠高國輝高飛犧牲打將比數追平，不過林益全疑似記錯出局數，1人出局時辛元旭敲出高飛球，他竟沒有及時回壘造成雙殺中斷攻勢。

幸好5局下半胡金龍開轟，將比數超前成4比3，這也是悍將本季連續第17場開轟，是聯盟第2長紀錄，僅次今年統一獅剛寫下的連23場開轟。

富邦悍將先發投手江國豪。（季志翔攝）

統一獅先發投手施子謙。（季志翔攝）

6局上半潘武雄開轟追平比數，6局下半施子謙出現亂流，連被敲2支安打後，高孝儀的滾地球讓三壘跑者趁機跑回超前分，悍將取得5比4領先。

最後悍將便以1分險勝，賽後總教練洪一中表示，今日江國豪控球稍微差了一點，才讓前3局有失分狀況，不過相較球隊洋投被打很慘，反而土投對上統一獅更順一點。

江國豪延續前2場先發好投狀況，主投6局失掉3分責失，繳出優質先發內容，洪一中也大讚江國豪練球態度認真，從各方面來看都是成熟的選手。

(中時 )