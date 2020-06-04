歐洲央行（ECB）4日公布最新貨幣決策，決議將抗疫購債規模擴大近1倍，因應疫情危機的「大流行病緊急資產收購計劃」（PEPP）再加碼6,000億歐元，同時把PEPP實施時間至少延長到明年6月底，以支撐陷入二戰以來最嚴重衰退的歐洲經濟。

ECB主席拉加德在政策聲明後的記者會上預估，防疫封鎖期間商業活動停擺的重創下，今年歐元區經濟恐萎縮8.7％。但明後年歐洲經濟可望反彈，2021年正成長5.2％，2022年擴張3.3％。

不過拉加德警告，即便封鎖措施放寬，「經濟反彈的速度和規模具高度不確定性。」她表示：「雖說調查數據及衡量經濟活動的即時指標顯示，隨著防疫措施逐步解封，經濟有觸底跡象，但相較前面2個月指標急跌的速度，景氣回溫仍嫌牛步。」

ECB周四宣布，原訂規模7,500億歐元的PEPP，再加碼購債6,000億歐元，總規模擴大到1.35兆歐元。此外PEPP購債將一直持續到2021年6月，較初時規劃的時間再延長半年，PEPP原本打算實施到今年底為止。

ECB同時指出，PEPP下所購債券到期後的收益再投資，至少會延續至2022年底。而歐銀仍將保持每個月200億歐元的購債步調。

利率決策方面歐銀繼續按兵不動，基準利率仍凍結在零水位，存款利率停留在負0.5％。

ECB在聲明中說：「管理委員會仍隨時準備在適當的時候，對所有政策工具進行調整，確保通膨持續朝目標趨近，以符合歐銀的對稱承諾。」

儘管擴大購債規模被視為ECB的首要之舉，但歐銀仍有部分政策選項留待接下來的例會討論，包括是否仿照美國聯準會，將非投資等級的垃圾債列為收購標的。

歐銀最新聲明決定擴大購債手筆撐經濟，歐元應聲彈高。據FactSet數據，歐元從聲明發布前的兌1.1203美元，上漲0.3％至兌1.1273美元，觸及3月12日來的12周高點。

(工商 )