周婷婷2年前以歸零心態，帶著一只皮箱跟2500人民幣，到廣州街拚抖音直播事業，從當初被質疑沒人脈、沒買量，一個月下來分潤收入不到1000人民幣，到如今業主願跟她簽保底3個月，每個月支付她直播酬金50萬人民幣，3個月後除保底薪資外，再加碼給抽佣獎金的優渥合約，她說：「我是靠置死地而後生的毅力，才打下屬於我的直播天地。」

可惜的是，才簽下合約就碰上疫情，她被迫滯留台灣，無法回廣州履行合約，好不容易疫情好轉，業主催她準備開工，周媽媽卻不放行，周婷婷說：「媽媽跟我自幼相依為命，她說她要人不要錢，所以，我只能請老闆體諒，將合約執行日從5月1日延長到7月再開始，如果不是因為疫情，我現在戶頭裡應該有100萬入帳了！」

周婷婷受疫情影響。（萬鴻經紀提供）

對於兩年前受邀到內地經營直播事業的情景，周婷婷記憶猶新，「雖然我在台灣靠著戲劇演出，以及活動主持每個月都有近10萬的入帳，但眼見演藝圈每況愈下的景象，我知道必須要靜下來好好規劃日後的腳步，此時大陸方面找上門來，問我願不願意走出現有的舒適圈，接受全新的挑戰，我想了三天，就回覆對方，我願意！」

17歲就扛家計跟背負家裡債務的周婷婷，曾經歷在拍《親戚不計較」》現場時，被黑道逼討債務的驚險事，幸好劇組的人不忍看她年紀輕輕，就被嚇得六神無主，主動出面緩頰，如今她靠一己之力，不但還清家中債務，還貸款買了可安居的房子，雖然因為過勞賠上了身體健康，免疫力失調讓她一度飽受皮蛇神經痛（帶狀皰疹）之苦，甚至醫生還警告她說「以妳的狀況，若是再來一次皮蛇，妳就罹癌不遠了！」這也是她選擇以直播經營自己的原因。

周婷婷大陸闖出好成績。（萬鴻經紀提供）

周婷婷義無反顧撇下在台灣已經小有成就的演藝事業，把自己當做剛出社會的新鮮人，一切從頭開始，她日以繼夜觀看大陸的抖音、快手視頻，再分析自己的強項與弱點，從一開始直播的沒人點擊、沒人互動的尷尬空窗期，到現在無瑕一一回應的炙熱期，周婷婷說：「沒有捷徑、沒有竅門就是一步一腳印，靠著天天改變、天天成長打開成功之路」。

(中時 )