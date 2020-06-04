(22:18更新內文) 身兼國民黨革實院長的台北市議員羅智強，今指台科大社團有一名自稱台科大學長的人，願意補貼500元給返鄉投票學生。羅晚間發臉書表示，罷韓團體用現金拉抬投票率的行為，已經是違法的「博歹賭」，涉及賄選，提醒同學們，被賄選也有刑責，千萬不要誤觸法網。

羅智強今在議場檢舉，有網友截圖給他，指有台科大社團有一名自稱台科大學長的人，說他曾參與318學運、熱衷政治，只要台科大學生願意提供車票、學生證與銀行帳戶，將補貼500元給返鄉投票的學生。對此，台北市法務局長袁秀慧表示，這已經有賄選嫌疑。

羅智強晚間在臉書砲轟罷韓團體，居然用到賄選爛招，質疑「這是不是走路工？」他知道罷韓會說「用現金鼓勵投票，沒有說鼓勵投給誰，不算賄選」，但這種講法，根本是欺騙同學，羞辱民主。

羅智強引用2008年法務部的解釋，指「提供往返居所地與投票地之交通工具、交通費用，有構成賄選之可能」；2012年民進黨指控國民黨推動的藍鷹專案固票方案觸法的記者會上，以律師身分與會的袁秀慧說，「在特定地區，以有組織、規模性、計畫性載送選民往返居住所與投票地點，則涉違法，觸犯法務部賄選犯行的例舉，明顯提供利益給選民。」

羅智強強調，這都在在顯示，罷韓這種用現金拉抬投票率的行為，已經是違法的「博歹賭」，也就是賄選。

羅智強指出，很巧合，當年的袁秀慧律師，現在就是台北市的法務局長。他在總質詢時問袁秀慧，以她過去的見解，這個「補貼投票車資500元」的行為，是否涉及賄選？袁局長很誠實，她說「是」，北市府會立即偵辦。

羅智強說，除了譴責罷韓，居然用到賄選這種爛招，我也要提醒同學們，被賄選也有刑責，千萬不要誤觸法網。

身兼國民黨革實院長的台北市議員羅智強，今在議場檢舉，有人願意補貼返鄉投票車資500元。（摘自羅智強臉書）

(中時 )