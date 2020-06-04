新北市為了推廣綠竹筍，將在11日舉辦「2020新北筍王爭霸戰」，今年預計有86位農友參戰，其中三峽區代表去年終結新店區的三連霸，今年三峽代表能否連裝眾所矚目。農業局指出，每年6至9月是綠竹筍產季，新北市種植面積達2328公頃，全國最大，每年可產出1萬2757公噸，產值高達17億，是市府推廣重點項目之一。

新北市從2013年起開始舉辦「新北筍王爭霸戰」，至今已邁入第8屆，筍農只要獲獎，就算是得到一種認證，也因此每年皆吸引許多農友報名參賽，活動越發盛大。

農業局今年擴大舉辦賽事，包括土城、三峽、汐止、八里、五股、新店、林口等15個區都派出代表，共吸引86位好手報名參加。

農業局指出，2016至2018皆由新店區代表奪冠，去年三峽區代表吳鑲庭終結新店三連霸，今年希望能夠連莊，其它各區代表也蓄勢待發，相信今年比賽會相當刺激。

吳鑲庭表示，家裡的筍子不打殺蟲劑，都用有機肥，而且為了讓筍汁較飽滿，他們每天凌晨2點就起床去挖竹筍，也因此才讓他們的筍汁較飽滿、鮮甜，纖維也更嫩，今年他們會繼續努力，希望可以連霸成功。

農業局表示，竹筍評量標準將包含外觀及內在，外部要「白、彎、矮、肥」，底部矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，千萬不能「出青」，才是品質最好的「上筍」；內在則透過「硬度計」、「糖度計」來測量柔嫩度及甜度，農業局將在11日正式選出今年的「筍王霸主」。

(中時 )