土城中央路二段177巷窄小難行，竟還有棟民宅豎立道路中，佔據公有地，車輛行經此處都得小心翼翼，若不小心擦撞民宅僅能自認倒楣，自行花錢修車了事，新北市議員林金結與地主多次溝通，終達成協議，由市府來做拆除，還路於民。

中央路二段177巷周邊在50年前幾乎都是農田，屋主當時先在此蓋設房屋，後來都市計畫將該地規畫成住宅區，卻因無法強制屋主配合拆除房子，使民宅硬生生佔據道路中，用路人行經該處都提心吊膽。

土城員林里長蔡黃地指出，該巷弄本來就不寬，房子又佔據馬路，車輛行經該處都得放慢速度，有人會跑來跟他說車被刮傷，有些民眾則自己摸摸鼻子，花錢修車，有人甚至怕到直接避開該路段。

新北市議員林金結說，這棟房子有一半是私有土地、一半公有土地，他多年來不斷與屋主溝通，終於在今年初達成協議，說服屋主拆廚房屋，截彎取直，民眾未來經過177巷都不用再繞來繞去。

新北市養工處指出，市府2月底與屋主談好後，答應給予3個月緩衝期，讓屋主能將神明廳、家具搬走，並於6月1日開始拆除動作，4日完成所有作業。

新北市違章建築拆除大隊表示，因該棟房屋緊鄰民宅，所以他們先用怪手挖掉中間部分，再以人力的方式拆除房子兩側，避免損及隔壁民宅。

拆除大隊指出，工程前2天先以拆除為主，後2日清運、整理，一共耗費4天，接下來區公所會在該路段重新鋪設柏油，還路於民。

(中時 )