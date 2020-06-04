2020/05/02李承翰的父母聽到判決整晚沒睡，兒子被殺死犯人卻無罪，心情相當悲痛。（圖/張亦惠攝）

更新》嘉義鐵路警員李承翰遭鄭姓凶嫌刺死，一審法官判鄭嫌無罪，全案目前上訴二審中，李承翰的父親對兒子白白犧生，悲憤難平，抑鬱寡歡，4日晚間傳出李父病逝，市府證實李父今天疑因胃出血，送醫後卻傳出不治的噩耗。

嘉義鐵路員警李承翰遭刺死案，一審法官判兇嫌無罪，而二審目前上訴中，但李承翰的父親，不滿判決，指控法官恐龍，長期心情悲憤、鬱鬱寡歡，於今晚上不幸過世。

(中時電子報)