鐵路警遇害兇嫌無罪 李承翰父難過辭世 22:172020/06/04 中時電子報 廖素慧 、 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李爸爸及李媽媽看著兒子李承翰的雕像，依依不捨。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020/05/02李承翰的父母聽到判決整晚沒睡，兒子被殺死犯人卻無罪，心情相當悲痛。（圖/張亦惠攝） 更新》嘉義鐵路警員李承翰遭鄭姓凶嫌刺死，一審法官判鄭嫌無罪，全案目前上訴二審中，李承翰的父親對兒子白白犧生，悲憤難平，抑鬱寡歡，4日晚間傳出李父病逝，市府證實李父今天疑因胃出血，送醫後卻傳出不治的噩耗。 嘉義鐵路員警李承翰遭刺死案，一審法官判兇嫌無罪，而二審目前上訴中，但李承翰的父親，不滿判決，指控法官恐龍，長期心情悲憤、鬱鬱寡歡，於今晚上不幸過世。 (中時電子報) #無罪 #李承翰 #鐵路警 #難過 #辭世 也許您會感興趣 推薦閱讀 葛曉潔被甩靠周杰倫療傷 04:102020/05/31 娛樂新聞 桃園市長鄭文燦母親辭世 享壽85歲 10:472020/05/31 政治 桃園 鄭文燦母過世 明開放外界追思 04:102020/06/01 地方新聞 鄭文燦母親辭世 蔡英文低調弔唁 15:332020/06/01 政治 鄭文燦母親辭世 蔡英文低調弔唁 04:102020/06/02 地方新聞 日本實驗劇場泰斗 大橋宏辭世 04:102020/06/03 運動天地 賀一航辭世1年 兒發洋蔥長文「想你了爸」逼哭網友 14:202020/06/03 娛樂 搞丟提款卡成詐欺共犯 她因思覺失調獲判無罪 18:122020/06/03 社會 社會熱門新聞 鐵路警遇害兇嫌無罪 李承翰父難過辭世 - 意外 路邊貨車飄惡臭 裡頭滿滿警察屍塊 - 社會 水電工修馬桶修到床上 大戰少女25回合 - 社會 人妻住18樓突愛爬樓梯 尪看監視器驚見活春宮 - 社會 賓士正妹業務戀男客 牽車直衝陽明山激情車震 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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