搶攻解封後的國旅市場商機，順天環匯酒店繼4至5月創下近千筆訂房、住房率提高二成的「春季住房專案」之後，再度於6至8月推出「夏日住房專案」，即日起至8/31開放訂房入住，預期將有助於提高暑假期間的住房率。

順天環匯酒店營運總監賀威添表示，夏日住房專案可享平日（每周日～五）入住13坪豪華客房優惠專案價-每房每晚3,999元，除含住宿隔日早上自助式早餐外，額外加贈價值1,000元的餐飲抵用券（可折抵飯店餐飲消費）；中午12點提早入住及延遲退房迄下午3點等。

至於假日（每週六及國定連續假期，除6/20除外），優惠專案價格每房每晚4,999元，除加贈價值1,000元的餐飲抵用券外，亦可於週六午後於飯店21F頂樓泳池池畔享有免費啤酒暢飲一小時的歡聚時光，讓預訂「夏日住房專案」的旅客，不出國也能享受猶如身處東南亞度假城市中的悠閒及美景。

此外，位於飯店1F的Kitchen Bar餐廳，同時於6月起推出夏日新菜單，保留原有的超夯人氣美食，如燻肉滑蛋起士三明治、蒜香辣椒及松露野菇奶油義大利麵等；同時，為了讓客人更能感受在度假的氛圍之中，在菜單中增添了許多異果美食，如干邑龍皇海鮮湯、岩漿牛肉法國麵包，以及干邑龍皇海鮮義大利麵等，讓消費者不用出國，也能享受異國美味。

(工商 )