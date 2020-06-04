水廣場中設有美國藝術家藝術家Virginai Scotchie的作品「永恆浮動之球體」，象徵「藝術」、「建築」、「日用」、「衛生」及「工業陶瓷」5大特色。（新北市鶯歌陶瓷博物館提供／張睿廷新北傳真）

新北市鶯歌陶瓷博物館水廣場2日正式開放，面積達3百多坪的戲水池中設有美國藝術家Virginai Scotchie設計的「永恆浮動之球體」，讓親子在戲水時還能欣賞藝術之美。陶博館長吳秀慈表示，水廣場設計優美，每年能吸引數十萬遊客，現在疫情趨緩，如期開放，民眾反應相當熱烈。

鶯歌陶博館內的「陶瓷藝術園區」分為「風廣場」、「水廣場」、「土廣場」及「火廣場」等四大廣場，其中水廣場更是炎炎盛夏中民眾最愛的休憩場域之一，每年吸引入園人次達數十萬。

陶博館本因新冠肺炎要暫緩開放時間，但近日疫情逐漸趨緩，新北市各大場館也逐漸解封，館方討論後，決定依原定計畫，在6月2日開放水廣場供民眾「沁涼一夏」，首日即吸引許多家長帶著孩童入園遊玩。

民眾許小姐說，最近每天氣溫都超過30度，很開心陶博館開放水廣場，讓她與孩子有個放鬆的好去處，而且陶博館還設有許多裝置藝術，盼孩子能藉著玩樂吸收點藝術養分。

吳秀慈指出，水廣場面積超過300坪，水深10至15公分，池中公共藝術品為藝術家Virginai Scotchie設計的「永恆浮動之球體」，由75個直徑30公分至78公分的球體組成，並分別設置在5個區塊，象徵鶯歌「藝術」、「建築」、「日用」、「衛生」及「工業陶瓷」5大特色。

陶博館表示，水廣場為免費入園，且每日皆有工作人員維持環境秩序，沙坑區廁所備有沖水設施、專用淋浴間，戶外展覽空間則可欣賞陶瓷藝術品及柴燒麵包窯、手拉坏及軸踢轆轤表演，讓幼童可在遊戲時認識台灣陶瓷發展史。

(中時 )