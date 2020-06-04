中印邊境告急！印度軍隊在拉達克俘虜了一名中國軍人，砸了東風軍車。

近期大陸與印度邊境拉達克發生雙方守軍互毆衝突事件，造成各自有軍人遭對方扣押，此次的事件已遠超出2017年洞朗事件的規模，印方姿態也較過去更具侵略性，但相對北京卻格外低調。專家分析稱，大陸低調原因是因為正與美國激烈較量，國際輿論環境對其不利，加上目前邊界駐軍實力懸殊，疫情後的內部經濟情勢亦不宜在偏遠地區維持龐大部隊。

據香港《南華早報》引述分析人士指出，大陸正努力淡化在邊境地區與印度的緊張對峙，但是此一事件讓北京對發生在喜馬拉雅山區的對峙的狀況感到擔憂，因為該地區靠近新疆與西藏。

At least eight J-16, four J-11B, six J-8F or JZ-8F, two Y-8G ECM and two KJ-500 AEW spotted at an unnamed PLAAF airbase within the WTC. 🤫



(Image via @448519529 at the https://lt.cjdby.net-Forum) pic.twitter.com/ja8BEIPVXR — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) June 2, 2020

大陸上海國際問題研究院的南亞問題專家王德華接受《多維新聞》採訪時表示，1962年戰爭後，大陸軍隊在中印邊境東段撤退，但一直控制著西段的阿克賽欽地區，因為這是一條重要的運輸路線，目前新疆與西藏之間唯一直達公路從這裡經過。

專家分析稱，與2017年洞朗對峙相比，此次中印拉達克對峙讓大陸遭受更大冒犯，但北京卻一直保持克制與低調，是因為目前對大陸來說是糟糕的時機。由於新冠疫情後包括經濟情勢等諸多難題，又與美國之間緊張關係加劇，推動香港國安法也引起國際輿論關注，北京不太可能在此刻升高與新德里的對抗。

上海復旦大學南亞研究中心副主任林民旺表示，大陸認為印度此舉是在北京努力緩和與美國緊張關係的背景下，對大陸在背後捅刀子。但總體上中印雙方都在某種程度上保持克制，控制事件的影響，可能都不想事態升級太多。實際上目前在邊境地區的軍事部署，印軍對解放軍仍保持著壓倒性的優勢，印軍數量上對比解放軍約有6比1的優勢，一旦升高對抗，大陸在最偏遠的高原要維持一支龐大的軍隊，其軍事成本會太高。

(中時電子報)