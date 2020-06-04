美國黑人男子佛洛伊德(George Floyd)因為警方執法過當身亡，在全美掀起大規模的抗議，不少名人也加入聲援。曾演出熱門影集《歡樂合唱團》的女星Lea Michele雖然也跟著發Black Lives Matter（黑人的命也是命）來表達立場，卻遭到同劇的非裔演員Samantha Marie Ware爆料，當年曾在片場遭到她霸凌！

佛洛伊德之死在全美所引發的抗議越演越烈，不少名人也都跳出來表態，但Lea Michele日前在推特上發文指出，George Floyd不該受到這樣的對待，這不是個獨立事件，必須要有個結果，文末還標籤寫上，「Black Lives Matter」。

非裔演員Samantha Marie Ware控訴。(摘自推特)

沒想到，過去曾和她出演《歡樂合唱團》的Samantha Marie Ware直接轉推這則推文並留言，「笑死了，記得在第一部電視劇妳讓我就像活在地獄裡嗎？我永遠不會忘記，我確定你告訴所有人，如果有機會，你會拉屎在我的假髮裡，這讓我懷疑自己是不是該繼續待在好萊塢」。

結果其他《歡樂合唱團》的演員Alex Newell、Dabier Snell也都紛紛轉發貼文，表達贊同。甚至另一名女星Heather Morris還在推特上直接點名，「Lea對待他人都非常不尊重」。

Lea的道歉遭到吐槽。（摘自Lea Instagram）

隨後，Lea Michele在Instagram上表示，她從這學到一課，需要去傾聽並了解自己的行為是如何被其他成員所解讀的，另外她也稱，其實自己不記得曾說這樣的話，但還是為過去的不成熟道歉。

但道歉似乎不被接受，底下有不少人直言，不該說自己記不得，也不該說「抱歉我讓你有這樣的感受」、「你只要說我錯了、我很抱歉、我會做得更好」。

(中時電子報)