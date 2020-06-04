台北東區今年第二季新店開不停！繼H&M、NET等快時尚大店陸續於4月底、5月開幕之後，時尚指標KARL LAGERFELD老佛爺首家旗艦店亦於4日搶進東區運動品牌大街；KARL LAGERFELD台灣總代理Weng Collection執行長蔡佳宸指出，先以快閃東區為號召，8月將改裝為旗艦店。

蔡佳宸說，此次以KARL LAGERFELD時尚服裝、鞋款結合花卉、香氛、咖啡、書畫與音樂等多重元素，打造兼具時尚生活態度的快閃空間，將於9日起正式開放三個月；其中，香氛來自好友王心恬自創品牌NAMUA，並與Royal Salute、Nespresso、金色三麥、可果美等咖啡、飲品業者策略聯盟推出一系列驚喜活動，勢必會掀起在東區睽違已久的排隊人潮。

在COVID-19疫情衝擊下，人們生活與心境都轉變了，蔡佳宸認為，疫情改變生活，但卻溫暖地讓大家一起同心防疫；事實上，Weng Collection也在防疫期間逐步調整步調，除了調整百貨通路櫃位，卻因應代理品牌而調整，目前手上除了KARL LAGERFELD外，還有代理CHIARA FERRAGNI眨眼鞋與聚焦自有品牌by Fanny等藝術珠寶飾品等，通路則逐步從百貨通路轉向電商與路面店，目前在新光三越、SOGO與遠百A13等三大體系計有四家百貨店，而包括台塑大樓總店與東區旗艦店，實體店計有六家，加上電商四家，規模控制在十家左右。

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