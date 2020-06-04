「秀場天王」豬哥亮甫過世3年多，女兒謝金晶每回提起父親仍會因思念落淚，她日前接受三立街頭實境節目《匠紫也可以》拍攝邀約，與德籍藝人賀少俠擔綱主持人，展開中西實測台灣信仰。透過體驗觀落陰、拜訪還願舞者、東隆宮觀摩打屁屁改運等，分享台灣宗教親身體驗。

兩人前往台北無極慈善堂體驗觀落陰，謝金晶跟製作單位表示：「這三年來，不只一次被爸爸托夢。」平常只要是重要的宣傳或事件，都會在內心默默跟爸爸說明，顯示與豬哥亮溝通管道暢通。為了此次節目，她特地前往基隆跟爸爸報告擲筊，觀落陰的過程不僅回到小時候成長的街道，並還原客廳、廚房、神明廳，更抱到甫過世的狗狗，在摘掉紅眼罩的那一刻，她淚濕眼眶，「感覺真的很真實」。

謝金晶與賀少俠觀落陰。（三立提供）

賀少俠不僅看到光點、老鷹，渡河後，更在元辰宮裡，看到未來老婆，雖然形象很模糊，但跟製作團隊強調「我老婆很漂亮」，唯一可惜的是沒有達成預期目標看到外公，現場也感性透過鏡頭對已逝外公說：「很想念你，希望你看到我在台灣很努力，謝謝你這麼愛我。」

(中時 )