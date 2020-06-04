PChome董事長詹宏志在4日晚間一場主題為「開啟數位社會的對話與想像」的講座中，提及自己對文化產業的觀察。（鄭任南攝）

出版業走過黃金年代，如今邁入寒冬，甚至「一年比一年更凜冽」。曾在出版業工作，PChome董事長詹宏志觀察，其實台灣創作者多，在不同領域都有，更有豐沛的創作能量和互動環境，「在我做網路之前，我是靠現在看起來很痛苦的出版業養家活口的，證明這個行業其實是有能力讓人生存的。」

詹宏志在4日晚間一場主題為「開啟數位社會的對話與想像」的講座中，與剛卸任的前文化部長鄭麗君同台演講。他表示，台灣的文化雖然能量豐沛，但產業規模不大，企業又以中小型為主，很多的創作活動甚至完全不企業化，依賴某些公部門活動、基金會等等存活，不是用經濟市場的方式來工作。

詹宏志表示，在他眼中，台灣的文化產業有很多項目其實是可投資的，但台灣的資本市場對這件事一無所知。且目前台灣的文化產業結構不太好，獲利記錄不夠，「沒有記錄就沒辦法吸引投資人。」

更困難的是，產業結構不佳，社群又太過簡單。詹宏志表示，「社群一邊是手足無措的創作者，另一邊是摸不著方向的政府，中間少了很多人。作為一個產業，應該要有一個結構生態，要有投資者、分析師、專業經理人、顧問等等，全部合起來，才會變一個健康的產業。」

不過詹宏志也認為，台灣極可能是所有的華人世界中最同情文化活動的地方，「雖然不一定花錢支持，但會給文化人尊重。台灣充滿有夢想的人，也能得到社會的支持。」

詹宏志表示，這樣的文化力，是台灣經歷80年代民主化運動的成果，「雖然前端是民主運動的對抗，但其中的思想，卻在任何地方都發生，藉由創作，找到在自己生活中對話的可能。當時可能還看不出來，但如今回想，這樣的影響其實深化到整個社會的文化底層。」

(中時 )