國防部長嚴德發了解參演部隊射擊狀況，並提出工作指導。軍聞社提供

109年飛彈射擊「天馬、雷霆、神弓」操演於屏東九鵬基地展開，國防部長嚴德發今天上午前往基地視導射擊實況；參演部隊展現精準打擊火力，順利完成射擊任務。「天馬」是打拖式飛彈，「雷霆」是雷霆2000多管火箭，「神弓」是刺針飛彈。

嚴德發由相關聯參陪同視導109年飛彈射擊操演，他強調，在現今科技進步的戰場，殲滅敵方往往只有一次機會，正因如此，唯有透過扎實的訓練，達成精準命中的要求，方能發揮不對稱作戰的可恃戰力，守護國家安全。

(中時 )