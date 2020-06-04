富邦悍將今日派出江國豪迎戰統一獅，雖然投滿6局僅被敲4安並拿下勝投，不過江國豪自認表現沒有前2場好，總教練洪一中也提到對上統一獅很特別，派出洋投反而被打很慘，不過土投先發反而比較順，他笑稱獅隊可能是「遇強則強」。

今年兩隊對戰10場，富邦悍將拿下6勝4敗，其中僅有1勝是伍鐸拿下，其他5勝都是土投，而4敗則全是洋投所吞下，包含羅力、伍鐸、索沙都曾吞敗，洪一中說，「可能統一獅遇強則強，其實獅隊打者很厲害，打線不錯又很難對付，打者球棒很黏，揮空棒很少。」

江國豪本季先發3勝都是對統一獅拿下，不過他認為此戰表現沒有前2場好，「可能自己比較亢奮，加上前2場內容好，所以給自己壓力。」他賽後仍有些自責，認為即使投球局數有到，不過表現並不理想，不過他今年對統一獅特別有壓制力，他表示並沒有特別的策略，都照自己節奏投。

而總教練洪一中也表示，今日江國豪控球稍微差一點，壞球比率偏高，不過仍肯定江國豪，「他算滿成熟的，不管練球態度等，滿棒的選手。」

(中時 )