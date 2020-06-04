美國5月民間就業報告與服務業活動雙雙優於預期，激勵投資人信心，帶動美國10年期公債殖利率勁升，寫下4月13日以來新高水準，意味著經濟低迷或許已在4月觸低，最壞的情況可能已過。

3日10年期美債殖利率由2日收盤的0.679％勁升至0.761％，創下4月13日以來最高紀錄。30年期美債殖利率由1.478％升至1.551％。殖利率與債券價格呈反向變化。

10年期美債殖利率4日盤中升至0.78％。

三菱日聯金融集團（MUFG）首席經濟學家路普基（Chris Rupkey）表示，債券市場一度奄奄一息，如今又回復生命跡象。債市一直對人力資源業者ADP的民間就業報告反應強烈。

隨著殖利率走高，殖利率曲線也越陡，意味著短天期債券與長期債券的利差也越大。相較之下，若殖利率曲線越扁平，暗示經濟轉壞和衰退。

3日出爐的經濟數據激起投資人期望，在新冠肺炎新增確診案例下降，和政府逐步解封的同時，美國經濟正逐漸好轉。投資人也預期美國政府擴大振興經濟措施。

然而路普基指出，經濟最佳的解決方案是疫苗，或著是新冠肺炎不再構成威脅。

美債殖利率自3月以來便大幅下滑，部分原因是聯準會（Fed）將利率降至接近零的水準，還有市場擔心走出史上最嚴重的經濟衰退可能沒有那麼簡單。

BMO資本市場深固定收益策略師希爾（Jon Hill）指出，美債殖利率上揚意味著經濟最壞的情況或許已過，不過這不代表聯準會將要升息，通膨大舉回升，或是量化寬鬆結束。

富國銀行利率策略主管舒馬赫（Michael Schumacher）指出，股市和債市表現不一致已經有一段時間，預期2020年底前10年期美債殖利率將回升至1％或更高。

(工商 )