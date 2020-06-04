德國政府為了協助經濟走出新冠肺炎危機，3日推出1,300億歐元的第二輪振興經濟方案。德國迄今共挹注1.3兆歐元（約1.5兆美元）救經濟，手筆創下歐洲國家最大。

德國執政聯盟經過密集討論，3日通過1,300億歐元振興方案，實施期間涵蓋2020年和2021年。

德國3月宣布封城抗疫後不久，便推出第一輪振興經濟措施，規模達1.17兆歐元，計入第二輪方案，總計超過1.3兆歐元，占國內生產毛額（GDP）比重為歐洲最高。

德國總理梅克爾表示，新一輪振興方案是對抗疫情對經濟影響的里程碑，「我們試著一起走出這種非常艱難的情況。」此番言論代表第二輪方案的援助範圍廣泛，惠及大小型企業、員工與家庭。

第二輪振興方案的內容包括給予每戶家庭每名兒童300歐元一次性補貼，價值200億歐元的增值稅減免，以及投資數位化、電動車、電池開發和充電站。

德國政府將斥資250億歐元援助受新冠肺炎疫情重創的企業，例如旅遊和飯店產業，同時撥款援助地方政府，後者面臨企業稅收銳減壓力。

德國享有多年的預算盈餘，而且借款利率位在負值，讓政府能快速部署防護網，因應疫情對經濟的衝擊。部分經濟學家擔心歐盟復甦狀況不平均，許多國家無法像德國一樣大手筆刺激經濟。

倫敦貝倫堡銀行（Berenberg bank）分析師施密丁（Holger Schmieding）表示，德國最新振興計畫映證貝倫堡的看法，意即德國走出新冠肺炎衰退，重返經濟復甦的能力相對較佳。

施密丁指出，貝倫堡預期德國2020年上半年經濟累計下滑約14.5％後，2022年中GDP便能回到2019年稍晚的水準。

貝倫堡預估德國2020年經濟恐緊縮7％，2021年將擴張5.8％，2022年上升2.4％。

(工商 )