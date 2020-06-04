川普政府擴大對華為出口管制，企圖切斷台積電供應晶片給華為，儘管大陸近年狂砸錢給龍頭廠中芯發展半導體技術和產品，但現階段仍無法建立自主供應鏈反制老美，關鍵原因在於前端設備供應鏈幾乎由美國、日本所掌控，5年內難以跟美國抗衡。

華為在全球5G市場居於領先地位，美國擔憂科技業霸主不保，因此川普政府視華為為頭號敵人，發動科技戰全面圍剿，而華為幾乎被追著打，毫無招架餘地。

Digitimes報導，據半導體業者分析，美國對華為等陸企猛攻，大陸無法回擊的關鍵在於沒有完整半導體前後段設備供應鏈，陸廠雖有政府基金砸錢扶植，仍只能在後段設備略有發揮。

據調研機構VLSI Research報告指出，2019年全球半導體設備廠銷售龍頭為美國應材、第二為獨家供應EUV的荷商艾司摩爾（ASML）、第三為日本東京威力科創（Tokyo Electron），美國科林研發和科磊分居四、五名，前5大廠美國就拿下3席。

而在前15大名單中，日本雖有8家入列，但以銷售金額來看，美國3家就狂掃5成，其中是應材的產品更是包羅萬象，令競爭對手望塵莫及。

Digitimes指出，由於美國設備大廠應材（pplied Materials）、科林研發（Lam Research）擁有關鍵技術與專利優勢，市占和獲利也打趴競爭對手，未來5年內，大陸半導體自主的目標恐難以實現。

(中時電子報)